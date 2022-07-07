В Балашихе убили 18-летнюю девушку

На теле нашли множество ножевых ранений

Уголовное дело возбуждено по факту убийства 18-летней девушки в Балашихе. Её тело обнаружено в одной из квартир в микрорайоне Железнодорожный с многочисленными ножевыми ранениями.

Несколько дней с ней не могла связаться родственница. Когда приехала лично, увидела страшную картину. Сейчас следователи опрашивают всех знакомых девушки. Между тем, по словам соседей, у убитой был близкий друг. В соцсетях достаточно много фотографий, где она с одним и тем же мужчиной. О задержанных пока не сообщается.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Проведены допросы свидетелей, а также назначены ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, биологическая и другие", - заявила представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

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