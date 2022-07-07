В центре Москвы на нескольких улицах введут новый скоростной режим

В Дептрансе объяснили, что изменения не ухудшат трафик в центре города

Скоростной режим меняется на нескольких улицах в центре Москвы. На Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой улицах, а также на Котельнической набережной ехать можно будет вместо 60 – 50 километров в час. На Рождественке и Солянке - не выше 30 километров. В Дептрансе объяснили, что изменения не ухудшат трафик в центре города. А движение станет безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.

"На Солянке три полосы, две из которых выделены для общественного транспорта. По ним проходит 24 маршрута автобусов. Ежедневно они перевозят 50 тысяч пассажиров. Здесь много культурных объектов - выше 30 км/ч никто не ездит. Изменение скорости никак не отразится на пробках. Днем в центре едут не выше 30-40 километров час", - заявил Артур Шахбазян, заместитель руководителя ЦОДД.

Напомню, в прошлом году скоростной режим снизили на Бульварном кольце и еще нескольких улицах. За это время количество ДТП там уменьшилось в два раза. Например, на Большой Никитской вообще не произошло ни одной аварии.

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