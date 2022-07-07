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МЭР: ситуация в экономике складывается лучше первоначальных оценок

14:10
  • четверг
  • 07 июля 2022

Главный риск сегодня - слабость спроса

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил на заседании совета Приволжского федерального округа, что ситуация в экономике страны развивается лучше первоначальных ожиданий.

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"На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последней неделе июня обороты ККТ впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано - в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе, транспорте", - цитирует главу Минэкономразвития "Интерфакс".

Решетников уточнил, что улучшилась ситуация за счет принятых мер поддержки по поддержке импорта.

По словам министра, главный риск для восстановления экономики сегодня - слабость спроса.

"Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования", - объяснил руководитель ведомства.

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