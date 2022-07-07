В покоях королевы Елизаветы раздался звонок от Джонсона

Это был "звонок вежливости"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить об отставке.

"Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", - сообщила газета The Sun.

Тем временем, Великобритания и остальной мир ожидают официального заявления главы кабмина о своей отставке. По информации телеканала Sky News, выступление может состояться в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 чиновников вышли из состава правительства Великобритании на фоне скандала с Джонсоном и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Кристофера Пинчера.

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