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Пекин назвал США угрозой для развития планеты

15:06
  • четверг
  • 07 июля 2022

Заявления представителей американской разведки полны идеологических предрассудков

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что США представляют собой самую большую угрозу миру и развитию во всем мире.

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"Мы призываем соответствующего представителя разведки США исправить свой менталитет, объективно и рационально относиться к развитию Китая, прекратить распускать слухи и делать безответственные высказывания", - добавил спикер китайского внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Политики США постоянно преувеличивают "китайскую угрозу", добавил дипломат. По его словам, заявления представителей американской разведки полны идеологических предрассудков.

"Это определенно самая воинственная страна в мировой истории", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

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