ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ракам рекомендуется повременить с деловой активностью, а Девам - заняться духовными практиками

Овны

Несмотря на пятницу, многим из вас сегодня не хочется домой. Какие-то события или разговоры в семье вас напрягают. Постарайтесь их не избегать.

Тельцы

Какие-то детали, суета и мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Но знаете, чем это компенсируется? Деньгами! Огромным количеством денег.

Близнецы

У вас с деньгами что-то не так. Кажется, что вам заплатили меньше или просто вы ожидали большего. Извлеките урок из этой ситуации и выбросьте ее из головы.

Раки

Пятница – особенный день: начинать что-то бесполезно, а заканчивать тяжело и лень. Повремените с деловой активностью. Вы имеете право взять паузу.

Львы

Путешественникам сегодня нужно держать ушки на макушке: звезды предупреждают о препятствиях. Вы можете опоздать на транспорт, перепутать расписание, будьте внимательны.

Девы

Проведите этот день тихо и незаметно, не привлекая внимание в реальной жизни или в социальных сетях. Можно заниматься духовными практиками, общаться с психологом.

Весы

Солнце будоражит ваш сектор амбиций. Вам чего-то не хватает, вы не удовлетворены. Сделайте практику благодарности: запишите 10-ть вещей, за которые благодарны жизни.

Скорпионы

Вам сегодня лучше отложить поездки, покупку билетов, собеседования или тестирования. Этот день не подходит ни для чего, кроме передышки и плавного перехода к выходным.

Стрельцы

Даже самые далекие от мистики и эзотерики представители знака должны помнить, что все наши поступки не проходят бесследно. Не делайте того, за что вам потом будет стыдно или больно.

Козероги

Может случиться так, что вам придется работать над своими отношениями, искать компромисс или принимать сложное решение. Действуйте деликатно и мудро.

Водолеи

Будьте осторожны в дороге: за рулем и в общественном транспорте, так как звезды сегодня создают трудности в пути. Внимательность также нужна в переписке и деловом общении.

Рыбы

Постарайтесь не давать сегодня в долг и не инвестировать даже в простые и понятные схемы. Спрячьте деньги подальше и займитесь планированием веселого уикенда!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп
Гороскоп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.