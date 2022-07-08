Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Ракам рекомендуется повременить с деловой активностью, а Девам - заняться духовными практиками

Овны

Несмотря на пятницу, многим из вас сегодня не хочется домой. Какие-то события или разговоры в семье вас напрягают. Постарайтесь их не избегать.

Тельцы

Какие-то детали, суета и мелкие неприятности могут вывести вас из себя. Но знаете, чем это компенсируется? Деньгами! Огромным количеством денег.

Близнецы

У вас с деньгами что-то не так. Кажется, что вам заплатили меньше или просто вы ожидали большего. Извлеките урок из этой ситуации и выбросьте ее из головы.

Раки

Пятница – особенный день: начинать что-то бесполезно, а заканчивать тяжело и лень. Повремените с деловой активностью. Вы имеете право взять паузу.

Львы

Путешественникам сегодня нужно держать ушки на макушке: звезды предупреждают о препятствиях. Вы можете опоздать на транспорт, перепутать расписание, будьте внимательны.

Девы

Проведите этот день тихо и незаметно, не привлекая внимание в реальной жизни или в социальных сетях. Можно заниматься духовными практиками, общаться с психологом.

Весы

Солнце будоражит ваш сектор амбиций. Вам чего-то не хватает, вы не удовлетворены. Сделайте практику благодарности: запишите 10-ть вещей, за которые благодарны жизни.

Скорпионы

Вам сегодня лучше отложить поездки, покупку билетов, собеседования или тестирования. Этот день не подходит ни для чего, кроме передышки и плавного перехода к выходным.

Стрельцы

Даже самые далекие от мистики и эзотерики представители знака должны помнить, что все наши поступки не проходят бесследно. Не делайте того, за что вам потом будет стыдно или больно.

Козероги

Может случиться так, что вам придется работать над своими отношениями, искать компромисс или принимать сложное решение. Действуйте деликатно и мудро.

Водолеи

Будьте осторожны в дороге: за рулем и в общественном транспорте, так как звезды сегодня создают трудности в пути. Внимательность также нужна в переписке и деловом общении.

Рыбы

Постарайтесь не давать сегодня в долг и не инвестировать даже в простые и понятные схемы. Спрячьте деньги подальше и займитесь планированием веселого уикенда!

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