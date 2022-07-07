ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские школы не будут использовать иностранное ПО во время экзаменов

15:34
  • четверг
  • 07 июля 2022

Точка в вопросе поставлена, сообщили в Рособрнадзоре

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что российские школы при проведении экзаменов не будут использовать иностранное программное обеспечение.

Рособрнадзор впервые аккредитовал школу в Запорожской области
На все 100: как школьникам удается набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ

"Здесь точка в вопросе поставлена. Планируется, что с 2024 года, это точно, ни одна школа, ни один пункт проведения экзаменов не будет завязан на иностранное программное обеспечение", - сказал руководитель ведомства в интервью каналу "Россия-24".

Он уточнил, что сейчас иностранное ПО используется при организации ЕГЭ. Вместе с тем опасения по поводу проведения кампании 2022 года не оправдались.

Основной период ЕГЭ прошел с 26 мая по 2 июля. Зарегистрировано было более 723 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьник
Школьник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.