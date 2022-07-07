Российские школы не будут использовать иностранное ПО во время экзаменов

Точка в вопросе поставлена, сообщили в Рособрнадзоре

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что российские школы при проведении экзаменов не будут использовать иностранное программное обеспечение.

"Здесь точка в вопросе поставлена. Планируется, что с 2024 года, это точно, ни одна школа, ни один пункт проведения экзаменов не будет завязан на иностранное программное обеспечение", - сказал руководитель ведомства в интервью каналу "Россия-24".

Он уточнил, что сейчас иностранное ПО используется при организации ЕГЭ. Вместе с тем опасения по поводу проведения кампании 2022 года не оправдались.

Основной период ЕГЭ прошел с 26 мая по 2 июля. Зарегистрировано было более 723 тысяч человек.

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