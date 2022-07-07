МО: Вашингтон наращивает потенциал биологического оружия

Используются наработки японской программы времен Второй мировой войны

Вашингтон в обход международных договоренностей продолжает наращивать военно-биологический потенциал. Разработки ведутся на основе исследований, проводимых в Японии в период Второй мировой войны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Сравнительный анализ деятельности США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей", - заявил генерал.

Кириллов на брифинге представил протокол закрытого совещания представителей ЦРУ, госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 года. Документ свидетельствует, что американские официальные лица и в то время не желали расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки действий Восьмой армии США. Генерал подчеркнул, что анализ обнаруженных на Украине материалов свидетельствует о том, что американское командование использует результаты японской военно-биологической программы, которая разрабатывалась печально известным японским отрядом 731 под руководством Сиро Исии, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"