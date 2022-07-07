"Слишком много шоу-бизнеса": Борис Джонсон уходит в отставку

Британский премьер в четверг обратился к гражданам

Громкая отставка в Великобритании. Борис Джонсон покидает пост премьер-министра и председателя консервативной партии. В своём обращении к нации он заявил, что остаётся на Даунинг-стрит в качестве исполняющего обязанности. И будет работать до тех пор, пока однопартийцы не выберут нового лидера. Своей должности Джонсон лишился в результате правительственного бунта. Накануне из британского кабмина уволились почти 60 чиновников, включая нескольких ключевых министров. Такой демарш политики объяснили неспособностью Джонсона серьезно исполнять обязанности премьера.

Репортеры осаждали резиденцию на Даунинг-стрит с утра. Традиционно растрёпанный Борис Джонсон появился перед телекамерами в обед. Стремительный шаг, бодрый голос. Он старался, чтобы ничего не выдало, как отчаянно он цеплялся за кресло накануне. Не помогло. В отставку премьера отправила его же собственная консервативная партия. При полной поддержке британской общественности. Джонсоном недовольны 70 процентов подданных Соединенного Королевства.

"Желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера", - заявил Джонсон.

Оставлять свое кресло Борис Джонсон явно не хотел. Его же министры просили премьера уйти с достоинством, не дожидаясь повторного вотума о недоверии, но тот упирался и даже уволил министра ЖКХ. Слишком рьяно нелояльный чиновник требовал отставки начальства. В итоге, заявления об уходе на стол бросили более 50 членов правительства Джонсона, в том числе и ключевые министры. Таким образом, работа кабмина была парализована, и премьеру не оставили выбора. Однако он успел назначить новых членов правительства и планирует исполнять обязанности премьера, пока тори не выберут нового лидера. Оппозиция против.

"Он должен уйти немедленно. Мы не можем позволить себе цепляться за этого премьера месяцами. Он сеет ложь, мошенничество и хаос в стране. Всем, кто его поддерживал, должно быть стыдно. У нас 12 лет застоя в экономике, 12 лет пустых обещаний. Хватит. И перемены, которые нам нужны, это не смена в верхушке тори. Нам нужна смена правительства и новый старт для Британии", - сказал глава лейбористской партии Кир Стармер.

Формальным катализатором отставки премьер-министра стал очередной скандал. Он еще не успел отмыться от вечеринок со своим участием в самый разгар коронавируса, как газетные заголовки запестрели историей о сексуальных похождениях его друга и по совместительству координатора тори Криса Пинчера, которого Джонсон охотно назначал на высокие партийные и правительственные посты. Политик в нетрезвом виде приставал к мужчинам. Выяснилось, что, раздавая должности приятелю, премьер-министр знал о том, что еще в 2019 году тот был фигурантом расследования о домогательствах.

"Мне кажется, у западной политики в последние несколько десятилетий есть одна серьезная проблема: слишком много шоу-бизнеса, слишком много попыток казаться своим парнем, слишком много псевдодемократии для того, чтобы создавать эпатаж, который дает рейтинг. А в реальности управленческие способности людей, которые выскакивают на арену, они очень сомнительные", - отметил политолог Сергей Михеев.

Инфляция в стране побила 40-летний рекорд. Цены на бензин и продукты заставляют британцев жестко экономить на всем. Впрочем, есть одна страна, о которой Джонсон печётся больше, чем о родине. Великобритания на первом месте в Европе по объёмам военной помощи Украине. Более двух миллиардов фунтов стерлингов - на поставки оружия Украине. И в своей прощальной речи премьер-министр Великобритании обращается отнюдь не к жителям Туманного Альбиона.

"Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется", - заявил Джонсон.

Желания британцев помогать Украине в ущерб себе Джонсон, конечно же, не спрашивает. Как не спрашивает его и Олаф Шольц, который также увяз в украинском конфликте, забросив все внутренние проблемы ФРГ. Вдохновленные отставкой Джонсона граждане Германии теперь требуют ухода канцлера. Им тоже надоело экономить на всем и страдать из-за антироссийских санкций, которые ударили по ним же самим.

Не все ладно и у Эммануэля Макрона. Его иррациональная политика уже привела к поражению на парламентских выборах. Усталость от неразумных и несамостоятельных действий лидеров копится по всей Европе. И британский премьер, ставший первым высокопоставленным отставником, вряд ли останется и последним.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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