ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Слишком много шоу-бизнеса": Борис Джонсон уходит в отставку

18:03
  • четверг
  • 07 июля 2022

Британский премьер в четверг обратился к гражданам

Громкая отставка в Великобритании. Борис Джонсон покидает пост премьер-министра и председателя консервативной партии. В своём обращении к нации он заявил, что остаётся на Даунинг-стрит в качестве исполняющего обязанности. И будет работать до тех пор, пока однопартийцы не выберут нового лидера. Своей должности Джонсон лишился в результате правительственного бунта. Накануне из британского кабмина уволились почти 60 чиновников, включая нескольких ключевых министров. Такой демарш политики объяснили неспособностью Джонсона серьезно исполнять обязанности премьера.
Борис Джонсон объявил об отставке

Репортеры осаждали резиденцию на Даунинг-стрит с утра. Традиционно растрёпанный Борис Джонсон появился перед телекамерами в обед. Стремительный шаг, бодрый голос. Он старался, чтобы ничего не выдало, как отчаянно он цеплялся за кресло накануне. Не помогло. В отставку премьера отправила его же собственная консервативная партия. При полной поддержке британской общественности. Джонсоном недовольны 70 процентов подданных Соединенного Королевства.

"Желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера", - заявил Джонсон.

Оставлять свое кресло Борис Джонсон явно не хотел. Его же министры просили премьера уйти с достоинством, не дожидаясь повторного вотума о недоверии, но тот упирался и даже уволил министра ЖКХ. Слишком рьяно нелояльный чиновник требовал отставки начальства. В итоге, заявления об уходе на стол бросили более 50 членов правительства Джонсона, в том числе и ключевые министры. Таким образом, работа кабмина была парализована, и премьеру не оставили выбора. Однако он успел назначить новых членов правительства и планирует исполнять обязанности премьера, пока тори не выберут нового лидера. Оппозиция против.

"Он должен уйти немедленно. Мы не можем позволить себе цепляться за этого премьера месяцами. Он сеет ложь, мошенничество и хаос в стране. Всем, кто его поддерживал, должно быть стыдно. У нас 12 лет застоя в экономике, 12 лет пустых обещаний. Хватит. И перемены, которые нам нужны, это не смена в верхушке тори. Нам нужна смена правительства и новый старт для Британии", - сказал глава лейбористской партии Кир Стармер.

Формальным катализатором отставки премьер-министра стал очередной скандал. Он еще не успел отмыться от вечеринок со своим участием в самый разгар коронавируса, как газетные заголовки запестрели историей о сексуальных похождениях его друга и по совместительству координатора тори Криса Пинчера, которого Джонсон охотно назначал на высокие партийные и правительственные посты. Политик в нетрезвом виде приставал к мужчинам. Выяснилось, что, раздавая должности приятелю, премьер-министр знал о том, что еще в 2019 году тот был фигурантом расследования о домогательствах.

"Мне кажется, у западной политики в последние несколько десятилетий есть одна серьезная проблема: слишком много шоу-бизнеса, слишком много попыток казаться своим парнем, слишком много псевдодемократии для того, чтобы создавать эпатаж, который дает рейтинг. А в реальности управленческие способности людей, которые выскакивают на арену, они очень сомнительные", - отметил политолог Сергей Михеев.

Инфляция в стране побила 40-летний рекорд. Цены на бензин и продукты заставляют британцев жестко экономить на всем. Впрочем, есть одна страна, о которой Джонсон печётся больше, чем о родине. Великобритания на первом месте в Европе по объёмам военной помощи Украине. Более двух миллиардов фунтов стерлингов - на поставки оружия Украине. И в своей прощальной речи премьер-министр Великобритании обращается отнюдь не к жителям Туманного Альбиона.

"Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется", - заявил Джонсон.

Желания британцев помогать Украине в ущерб себе Джонсон, конечно же, не спрашивает. Как не спрашивает его и Олаф Шольц, который также увяз в украинском конфликте, забросив все внутренние проблемы ФРГ. Вдохновленные отставкой Джонсона граждане Германии теперь требуют ухода канцлера. Им тоже надоело экономить на всем и страдать из-за антироссийских санкций, которые ударили по ним же самим.

Не все ладно и у Эммануэля Макрона. Его иррациональная политика уже привела к поражению на парламентских выборах. Усталость от неразумных и несамостоятельных действий лидеров копится по всей Европе. И британский премьер, ставший первым высокопоставленным отставником, вряд ли останется и последним.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Борис Джонсон
Борис Джонсон
Здание парламента Великобритании
Здание парламента Великобритании
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.