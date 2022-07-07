Во Владивостоке суд вынес приговор рыбакам из КНДР

Подробности дела - в репортаже "ТВ Центра"

Приморский краевой суд в четверг приговорил 12 северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников в сентябре 2019 года, к реальным срокам заключения. Десять осужденных были отпущены с учетом времени нахождения под стражей. Еще два рыбака были оправданы.

Почти на 150 страницах - результаты трехлетнего расследования. Судья зачитывает показания каждого из 14 обвиняемых северокорейских рыбаков и пострадавших приморских пограничников. На оглашение потребовалось более пяти часов.

В сентябре 2019-го наши пограничники засекли судно под флагом КНДР, которое незаконно добывало кальмара в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Задержав судно, россияне приступили к досмотру. Однако 17 иностранцев оказали жесткое сопротивление и вооружившись тем, что попалось под руку, напали на пограничников. Одному из нападавших удалось заполучить служебный автомат, который тот немедленно использовал и выстрелил в служащего.

В результате происшествия все 17 рыбаков были задержаны. Трое из них уже отбывают наказание в колонии. Дела остальных 14 рассматривали с 2020 года.

Все это время северокорейцы находились в СИЗО во Владивостоке. Практически еженедельно ходили на заседания суда, давали показания. Некоторые из них даже успели выучить русский. Но приговор подсудимым синхронно переводят на корейский.

Доказательства, собранные за время работы по уголовному делу, признаны судом достаточными для вынесения приговора, это особо отметили в Следственном комитете. Из зала суда в колонию отправились еще двое подсудимых. Один из них во время происшествия пытался отобрать пистолет у пограничника и прострелил ему ногу, другой напал с ножом на сотрудника безопасности. За это они получили 8 и 13 лет колонии.

Остальные 10 граждан Северной Кореи признаны виновными, суд засчитал в счет наказания срок пребывания их в СИЗО, и они вышли из зала суда. Ещё 2 иностранца полностью оправданы – один, как было установлено, к совершению преступления не причастен, у другого отсутствует состав преступления.

Защита назвала решение суда в приморье сенсационным. Сейчас гражданам КНДР осталось получить на руки решение суда об освобождении. И уже в ближайшие дни эти 12 человек отправятся на родину.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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