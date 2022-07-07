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Вертолеты Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

15:47
  • четверг
  • 07 июля 2022

В маневрах участвовало более десятка боевых машин

Субмарина условного противника уничтожена в Балтийском море противолодочными вертолетами Ка-27. В учениях Балтийского флота по поиску, слежению и уничтожению подводных лодок участвовали более десятка боевых машин.

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"Во время выполнения летных смен вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств", - сообщили в пресс-службе Балтфлота

На флоте уточнили, что полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона. В пресс-службе добавили, что днем ранее в маневрах участвовали экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8, они нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области, передает "Интерфакс".

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