Три человека стали жертвами ДТП с бензовозом в Красноярском крае

Один из погибших - ребенок

Жертвами столкновения бензовоза с иномаркой в Красноярском крае стали три человека. Легковой Nissan и грузовик столкнулись на 26-м километре дороги Епишино - Северо-Енисейский. Погибли двое взрослых и ребенок, еще два человека ранены.

"В результате аварии, по предварительной информации, погибли мужчина 1991 года рождения, женщина 1994 года рождения и ребенок 2010 года рождения, находившиеся в иномарке", - приводит сообщение регионального главка МВД РИА Новости.

Разлива топлива в результате ДТП не произошло, уточнили в главке. Еще один ребенок 2021 года рождения, ехавший в легковушке, и водитель грузовика госпитализированы. Данных об их состоянии пока нет.

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