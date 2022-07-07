"Как у умершего": адвокат рассказал о почерневшем Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии резко ухудшилось

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо срочно отправить на лечение за границу. Состояние здоровья осужденного политика, находящегося в тбилисской клинике "Вивамед", резко ухудшилось, утверждает его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"У него почернело лицо, появились пигменты, руки в морщинах. Цвет его лица как у человека, умершего 2-3 дня назад", - рассказал юрист журналистам. Хачапуридзе настаивает, что власти должны применить в отношении Саакашвили положение закона, по которому ему временно приостановят исполнение наказания и направят на лечение за границу.

Бывший грузинский президент, успевший поработать на Украине главой Одесской областной администрации, тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. В Тбилиси его задержали и поместили в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 12 мая Саакашвили перевели в гражданскую клинику "Вивамед" на обследование и лечение. Политик – фигурант нескольких уголовных дел, сам он все обвинения в свой адрес отрицает, передает "Интерфакс".

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