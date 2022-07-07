Баскетболистка из США Грайнер признала свою вину в суде

При этом утверждает, что у нее не было умысла на провоз наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков. Дело слушается в Химкинском городском суде Подмосковья.

"Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах", - цитирует заявление переводчика спортсменки в суде РИА Новости. Как сообщается, заседание отложено на 14 июля.

Представитель посольства США в зале суда передал задержанной письмо американского президента Джо Байдена. Замглавы дипмиссии в Москве Элизабет Руд заявила о намерении правительства США "вернуть домой всех американских граждан, находящихся в заключении".

Грайнер в составе сборной США стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Спортсменка входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА, с 2015 года выступает за екатеринбургский УГМК. В феврале ее задержали в аэропорту "Шереметьево" – при досмотре в багаже нашли вейпы с гашишным маслом. Грайнер грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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