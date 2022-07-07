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Путин: жители Донбасса восемь лет подвергались изоляции и геноциду

18:02
  • четверг
  • 07 июля 2022

Жители оказались "между небом и землей", отметил президент

Президент отметил, что многие победители конкурса "Лидеры России" являются еще и волонтерами. Они активно помогали людям во время пандемии коронавируса, а сейчас оказывают поддержку жителям Донбасса.
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Владимир Путин заверил участников встречи, что наша страна намерена делать все для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в ДНР и ЛНР. Действия украинской власти по отношению к ним президент назвал геноцидом и изоляцией. 

"Это очень важно потому что люди в течение долгого времени оказались между небом и землей – понимаете, в чем проблема, у них же не было паспортов - ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить (билет) на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать детей в Российские вузы. Я уж не говорю обстрелы и прочее", - сказал Путин.

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