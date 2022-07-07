Путин призвал Россию развивать собственные технологии

Не надо рассчитывать на импортозамещение

России нужно искать собственные технологические "ключи", а не стремиться к импортозамещению. У страны есть хорошая база, уверен российский президент Владимир Путин.

"Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических", - заявил Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

Глава государства привел в пример автомобилестроение, подчеркнув, что в стране есть хорошая база. В частности - "Аурус": хотя машину и делали вместе с партнерами, но, по словам президента, приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. При этом в автомобиле все отечественное - и двигатель, и трансмиссия. Что же касается планов по возрождению "Москвича", то Путин признал, что это непростой вызов, передает ТАСС.

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