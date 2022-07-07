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Германия попросила Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

17:50
  • четверг
  • 07 июля 2022

В Берлине заявили, что это вопрос энергобезопасности

Канаду просят вернуть "Газпрому" турбину для "Северного потока", которую ремонтировали в Монреале. Чтобы не нарушать санкции, Оттава может передать это оборудование Берлину, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

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"Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища. Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок",-  заявил Хабек в интервью агентству Bloomberg.

Германский министр добавил: если для Канады это вопрос нарушения санкций, то турбину можно доставить не в Россию, а в Германию. По словам Хабека, он первым поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС – если они будут вредить России и Путину сильнее, чем экономике ФРГ.

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