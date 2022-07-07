ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар вспыхнул в храме в центре Москвы

18:32
  • четверг
  • 07 июля 2022

Из-под купола валит дым, вырываются языки огня

Пожар вспыхнул в храме в центре Москвы. По данным экстренных служб, горит Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье.

Храм постройки XVII века загорелся в Москве
В храме Великомученика Георгия Победоносца произошел пожар

"Пожарные выехали на сообщение о пожаре в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье на Большой Ордынке. Из-под купола виден дым, открытый огонь", - сообщили в экстренных службах агентству ТАСС.

Церковь Иверской Иконы Божией Матери первоначально именовалась Церковью Георгия Великомученика. Деревянное строение возвели в 1625 году, спустя полвека появился каменный храм.

В нынешнем виде здание было построено в в 1802 году. В храме хранится почитаемая чудотворной Иверская икона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Храм Иверской иконы Божьей Матери
Храм Иверской иконы Божьей Матери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.