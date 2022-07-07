Из-под купола валит дым, вырываются языки огня

Пожар вспыхнул в храме в центре Москвы. По данным экстренных служб, горит Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье.

"Пожарные выехали на сообщение о пожаре в храме Иверской иконы Божией Матери на Всполье на Большой Ордынке. Из-под купола виден дым, открытый огонь", - сообщили в экстренных службах агентству ТАСС.

Церковь Иверской Иконы Божией Матери первоначально именовалась Церковью Георгия Великомученика. Деревянное строение возвели в 1625 году, спустя полвека появился каменный храм.

В нынешнем виде здание было построено в в 1802 году. В храме хранится почитаемая чудотворной Иверская икона.

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