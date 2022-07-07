Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". Главное

Президент выслушал все идеи и предложения

Развитие высоких технологий, поддержка регионов в условиях западных санкций, помощь Донбассу - эти и другие темы были сегодня в центре внимания встречи Владимира Путина с победителями конкурса "Лидеры России". В этом году в нем приняли участие почти 200 тысяч человек. А лауреаты уже получили приглашение на работу в органы власти и крупные компании. Молодые люди рассказали президенту о том, как конкурс поменял их жизнь и о проектах, которые они реализуют или намерены реализовать.

Лучшие из лучших - суперфиналисты управленческого конкурса "Лидеры России". Они уже руководят крупными проектами в своих регионах, и вот теперь рассказали главе государства, как участие в конкурсе поменяло их жизнь.

"У нас победители этого конкурса, вы знаете, за предыдущие годы добились уже замечательных результатов не только в ходе отбора, но и в ходе практической работы: из них уже вышли руководители регионов Российской Федерации, руководители крупных городов-миллионников, министры, заместители министров и руководители крупных компаний", - отметил Путин.

Молодые и амбициозные специалисты в условиях беспрецедентного санкционного давления нужны нашей стране как никогда. После ухода из России концерна "Рено" завод "Москвич" перешёл во владение правительства столицы и вернул себе историческое название. Готовится к серийному производству одноимённый автомобиль. Степан Коваленко участвует в программе, и опыт подобной работы у него есть – в прошлом году он уже занимался программой импортозамещения лекарств.

"Сейчас там идут корпоративные процедуры, завод вовлекается в городскую экономику, вчера Сергей Семёнович озвучил первые производственные планы и есть предложения включить эту территорию в границы особой экономической зоны", - рассказал Степан Коваленко.

"Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых своих собственных передовых и перспективных технологий. У нас база сейчас есть хорошая", - сказал Путин.

Многие из участников "Лидеров России" занимаются волонтёрской деятельностью. Помогали людям во время коронавирусных ограничений, а сейчас оказывают поддержку жителям Донбасса. Владимир Путин отметил, что наша страна продолжит помогать жителям ЛНР и ДНР, а также тем, кто принял решение уехать в Россию.

"Севастополь и Крым переживали такие очень сложные эмоции. Всегда мы наблюдаем за Донбассом и первыми приходим на помощь. В частности, у нас 900 детей из ЛНР и ДНР участвуют в проекте "университетские смены". Рассказываем историю города, Херсонес показываем – место крещения Владимира. Прошло всего 10 дней, а у ребят уже улыбки на лицах", - рассказал Иван Кусов.

"Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать", - отметил Путин.

Алёна Беликова из Калининграда станет заместителем министра развития инфраструктуры Калининградской области. Уже 5 лет она возглавляет городской автовокзал. По её мнению, система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.

"Сегодня транспортная отрасль, особенно организация регулярных пассажирских перевозок, нуждается в качественных изменениях и централизованной цифровизации. Наиболее остро это звучит в условиях недружественного поведения европейских стран по отношению к нашему государству", - сказала она.

"Для Калининградской области транспортная доступность очень важна. Очень важно развитие именно автобусного движения, я имею в виду привлекательность туристического кластера. Я хочу пожелать вам всего самого доброго на новом месте работы. Вы как специалист в этой отрасли прекрасно понимаете, что от развития транспортной инфраструктуры в значительной степени зависят темпы экономического роста и в регионе, и в стране. Мы на ближайшие годы наметили большие планы по развитию транспортной инфраструктуры России в целом", - отметил Путин.

На встрече "Лидеров" были и действующие государственные служащие. Азат Ислаев приехал в Кремль уже в качестве заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он рассказал о важнейшем для региона проекте – строительства моста через Обь в районе Сургута, и о планах по масштабному реформированию речного флота.

"Из интересного – транспортная реформа на речных перевозках. У нас есть предприятие "Северречфлот". Это ведущее предприятие в России с самым большим количеством пассажиров по реке. С 2019 года мы системно обновляем пассажирский флот. В этом году получили новое судно – "Метеор" в Нижнем Новгороде, на днях получили в Зеленодольск в Республике Татарстан и до конца лета еще один получим. Повышаем качество перевозок. Все удивляются, как это возможно в Ханты-Мансийске? Но у нас еще межрегиональные перевозки, строительство, ЖКХ. Система работает, а пятилетние программы, которые принимаются на федеральном уровне, нас подстегивают. Не нужно изобретать велосипед, есть определенные шаблоны, и по ним нужно работать", - рассказал Азат Ислаев.

За полтора часа Владимир Путин выслушал все идеи и предложения, а также поделился своими замечаниями по тому или иному вопросу. Например, напомнил, что это он придумал КХЛ, чтобы обогнать НХЛ, или заметил, как наши европейские соседи, следуя политике санкционного давления, вынуждены отказаться от зелёного перехода в пользу угольной генерации. Уже прощаясь с участниками встречи, добавил, как важно иметь возможность для самореализации, и что эти возможностей в России будет больше.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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