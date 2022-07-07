ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

18:41
  • четверг
  • 07 июля 2022

На город обрушился "залповый" ливень

Московские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на столицу в четверг вечером. На улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

"Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Жителей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия ливня в Москве
Последствия ливня в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.