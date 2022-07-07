Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве

На город обрушился "залповый" ливень

Московские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на столицу в четверг вечером. На улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока".

"Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Жителей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

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