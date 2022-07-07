Ракета Minotaur взорвалась на старте в США

Причины выясняют эксперты Пентагона

Неудачей завершились испытания ракеты-носителя Minotaur, которую использует Пентагон для выведения на орбиту спутников. Во время теста прогремел взрыв.

"В результате взрыва никто не пострадал, обломки были локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки", - сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Твердотопливная ракета Minotaur используется министерством обороны США для выведения на орбиту военных и разведывательных аппаратов. Причины взрыва установит специально созданная группа экспертов, передает РИА Новости.

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