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Треть месячной нормы осадков выпала на Москву за один час

19:30
  • четверг
  • 07 июля 2022

Вода со столичных улиц уже уходит

Залповый ливень, обрушившийся на столицу к вечеру 7 июля, вылил на московские улицы более трети месячной нормы осадков. Сильнее всего непогода постаралась в Центральном и Южном административных округах.

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"Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.

В мэрии отмечают, что скопления воды на улицах – временное явление, она уходит в ливневую сеть самотеком. Ожидается, что дождь будет лить до конца суток. Действует специальное предупреждение синоптиков Гидрометцентра о сильном ливне, грозе, граде и шквале до 23 м/с.

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