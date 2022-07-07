Треть месячной нормы осадков выпала на Москву за один час

Вода со столичных улиц уже уходит

Залповый ливень, обрушившийся на столицу к вечеру 7 июля, вылил на московские улицы более трети месячной нормы осадков. Сильнее всего непогода постаралась в Центральном и Южном административных округах.

"Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города всего за час", - говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства в Telegram.

В мэрии отмечают, что скопления воды на улицах – временное явление, она уходит в ливневую сеть самотеком. Ожидается, что дождь будет лить до конца суток. Действует специальное предупреждение синоптиков Гидрометцентра о сильном ливне, грозе, граде и шквале до 23 м/с.

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