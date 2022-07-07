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"Единая Россия" предложила создать новую государственную награду – "За любовь и верность"

20:01
  • четверг
  • 07 июля 2022

Следует унифицировать успешные региональные практики

В центральном штабе Молодой гвардии обсудили идею создания федеральной награды "За любовь и верность". В мероприятии приняли участие лидеры "Единой России".

"Президент признал: семья и семейные ценности – это самое главное", – заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель федерального проекта "Крепкая семья" Татьяна Буцкая. Таким образом она прокомментировала указ Владимира Путина об учреждении праздника, приуроченного ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Говоря об идее создания федеральной награды, Татьяна Буцкая отметила, что подобная практика уже успешно реализуется во множестве российских регионов. Награды вручают парам, которые прожили вместе десятки лет. При разработке единой федеральной награды необходимо унифицировать успешные региональные практики.

Депутат Мосгордумы, детский доктор Елена Кац заявила, что искренне рада тому, что в России появился праздник – День семьи, любви и верности. "Большая, полная семья, где много детей – это настоящее счастье", - сказала она.

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Награждение в День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности
Награждение в День семьи, любви и верности
Награждение в День семьи, любви и верности
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