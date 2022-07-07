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Зеленский рассказал о скорби украинского народа из-за отставки Джонсона

19:58
  • четверг
  • 07 июля 2022

По его словам, грустят все украинцы

Украинцы грустят – их опечалила новость об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. О переживаниях украинского народа за судьбу британского друга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны", - написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер отдельно поблагодарил британского политика за "лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене". Ранее Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским пообещал, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву в обороне до тех пор, пока это будет необходимо. Об уходе политика с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании стало известно 7 июля. Джонсон будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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