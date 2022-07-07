Путин предложил Западу попробовать победить Россию

Западные страны хотят воевать до последнего украинца

Россия была готова вести диалог с Западом по волнующим темам, в том числе по стратегической стабильности. Однако западные страны предложения Москвы проигнорировали, заявил президент России. Владимир Путин отметил, что вместо переговоров с Москвой в Вашингтоне и Брюсселе в последнее время заявляют, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют", - сказал глава российского государства на встрече с лидерами думских фракций.

Путин также напомнил, что на Западе выражают намерение воевать с Россией до последнего украинца. По словам российского лидера, это трагедия для украинского народа – хотя, похоже, все к этому и идет, передает РИА Новости.

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