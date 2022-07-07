Путин оценил пророчества Жириновского

Основателя ЛДПР президент назвал выдающимся политиком

Владимир Жириновский был выдающимся политиком. Его пророчества сбываются потому, что были основаны на знаниях, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются", - заявил глава государства.

Путин прокомментировал выступление Леонида Слуцкого на встрече президента с лидерами думских фракций. Нынешний лидер ЛДПР поделился воспоминаниями об основателе партии. Президент России, в свою очередь, заметил, что пророчества Жириновского возникли не на голом месте – в их основе глубокие знания и понимание ситуации, передает ТАСС.

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