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Путин оценил пророчества Жириновского

20:57
  • четверг
  • 07 июля 2022

Основателя ЛДПР президент назвал выдающимся политиком

Владимир Жириновский был выдающимся политиком. Его пророчества сбываются потому, что были основаны на знаниях, подчеркнул президент России Владимир Путин.

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"Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются", - заявил глава государства.

Путин прокомментировал выступление Леонида Слуцкого на встрече президента с лидерами думских фракций. Нынешний лидер ЛДПР поделился воспоминаниями об основателе партии. Президент России, в свою очередь, заметил, что пророчества Жириновского возникли не на голом месте – в их основе глубокие знания и понимание ситуации, передает ТАСС.

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