Россиянам напомнили об опасности физических нагрузок в жару

Надо здраво оценивать свои силы

Физические нагрузки в жару могут быть опасны. Решив заняться спортом или поработать на даче, надо предварительно здраво оценить свои возможности, предупредил кардиолог, главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.

"Нужно понимать, что нельзя резко начинать заниматься спортом в отсутствие информации о себе. Особенно в жару. Нельзя сразу же испытывать себя на прочность, потому что в некоторых случаях, к сожалению, это может быть первый и последний раз", — сказал Свет в интервью "Мосленте".

По словам врача, не следует выполнять физические упражнения, если они доставляют вам дискомфорт. В жаркую погоду лучше сделать гимнастику дома, пойти в фитнес-клуб, где есть кондиционер, или перенести тренировку на вечернее время, когда температура воздуха нормализуется.

Дачникам в пик жары лучше воздержаться от работы в садах и огородах. Если они все же решат рискнуть, то следует каждые 20-30 минут менять положение и выпивать примерно 200 миллилитров жидкости. Но все же лучше не работать под палящим солнцем.

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