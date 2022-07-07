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Россиянам напомнили об опасности физических нагрузок в жару

21:36
  • четверг
  • 07 июля 2022

Надо здраво оценивать свои силы

Физические нагрузки в жару могут быть опасны. Решив заняться спортом или поработать на даче, надо предварительно здраво оценить свои возможности, предупредил кардиолог, главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.

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"Нужно понимать, что нельзя резко начинать заниматься спортом в отсутствие информации о себе. Особенно в жару. Нельзя сразу же испытывать себя на прочность, потому что в некоторых случаях, к сожалению, это может быть первый и последний раз", — сказал Свет в интервью "Мосленте".

По словам врача, не следует выполнять физические упражнения, если они доставляют вам дискомфорт. В жаркую погоду лучше сделать гимнастику дома, пойти в фитнес-клуб, где есть кондиционер, или перенести тренировку на вечернее время, когда температура воздуха нормализуется.

Дачникам в пик жары лучше воздержаться от работы в садах и огородах. Если они все же решат рискнуть, то следует каждые 20-30 минут менять положение и выпивать примерно 200 миллилитров жидкости. Но все же лучше не работать под палящим солнцем.

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