Военнослужащих ЛНР и ДНР хотят приравнять в статусе к российским

Такую идею озвучил Сергей Миронов

Впереди у депутатов - летние отпуска, когда они будут работать с избирателями в регионах, с учетом задач в области импортозамещения, создания новых отечественных технологий. И, конечно, вопросов помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

"Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей, если бы только не эти решения. И, конечно, сегодня, когда речь идёт о работе Государственной Думы, мы, прежде всего, считаем своим долгом и приоритетом сделать всё возможное для наших солдат и офицеров, обеспечить их семьи заботой, вниманием и, конечно, в рамках своих возможностей создать законодательное поле, позволяющее преодолеть вызовы, с которыми столкнулась наша страна", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша фракция внесла законопроект о приравнивании народных милиций ДНР и ЛНР и всех ополченцев Донбасса по статусу к нашим военнослужащим в сфере социальной защиты и материального обеспечения, и в будущем как ветеранам боевых действий", - отметил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

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