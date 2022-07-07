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Россия созвала заседание Совбеза ООН по теме неонацизма на Украине

22:09
  • четверг
  • 07 июля 2022

Будут представлены фото- и видеоматериалы

Заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" созывает Россия. Встреча будет посвящена неонацизму на Украине, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"В понедельник, 11 июля, в 15.00 мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине", - написал Полянский в Telegram.

Постпред отметил, что это ответ западным странам, которые подвергают сомнению одну из целей СВО России на Украине – денацификацию. На Западе утверждают, что в Москве преувеличивают масштаб проблемы.

Заседания СБ ООН по "формуле Аррии" — неформальные встречи, которые организует член Совета Безопасности. Эти встречи подразумевают откровенный обмен мнениями в частном порядке. Формат назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который впервые применил эту практику в 1992 году.

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