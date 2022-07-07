Боевики ВСУ оборудовали огневые позиции в гимназии Запорожья

В Харькове в школе устроили склад боеприпасов

Украинские националисты продолжают обустраивать огневые позиции в зданиях учебных заведений. В частности, подразделения ВСУ сосредоточены в гимназии в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.

Так же действуют неонацисты и в Харьковской области. В школе №2 города Змиева боевики оборудовали огневые позиции, а в подвале здания устроили склад боеприпасов, передает РИА Новости.

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