ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевики ВСУ оборудовали огневые позиции в гимназии Запорожья

22:27
  • четверг
  • 07 июля 2022

В Харькове в школе устроили склад боеприпасов

Украинские националисты продолжают обустраивать огневые позиции в зданиях учебных заведений. В частности, подразделения ВСУ сосредоточены в гимназии в Запорожье, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны показало работу систем "Град" по позициям ВСУ
В Минобороны рассказали о героизме участников СВО

"В Запорожье, в здании гимназии №71 (проспект Маяковского), сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов", - сказал Мизинцев.

Так же действуют неонацисты и в Харьковской области. В школе №2 города Змиева боевики оборудовали огневые позиции, а в подвале здания устроили склад боеприпасов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.