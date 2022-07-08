На экс-премьера Японии Абэ было совершено покушение

В политика стреляли из дробовика

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в городе Нара в пятницу во время уличного выступления, передает телеканал NHK.

Уточняется, что нападавший совершил по меньшей мере два выстрела из дробовика. Политик доставлен в больницу с кровотечением, у него пробиты легкие. Нападавший схвачен.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы префектуры Нара, Абэ "находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена".

Личность стрелявшего установлена. Это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара.

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