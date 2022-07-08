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Некоторые министры G20 отказались делать фото с Лавровым

07:35
  • пятница
  • 08 июля 2022

Протокольная съемка, похоже, вообще не состоится

Традиционная церемония фотографирования участников проходящей на Бали министерской встречи G20 "была отсрочена", передает агентство Киодо. Причина - нежеланием глав МИД США и ряда других стран фотографироваться вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Судя по последним данным, съемка и вовсе не состоится. Так, во всяком случае, утверждают источники в дипломатических кругах.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в традиционном совместном фотографировании, если там будет Лавров. Более того, главы дипломатических ведомств стран G7 еще и отказались принимать участие в приветственном ужине для делегатов.

Как прежде сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров на Бали "провел ряд контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих мероприятие министров".

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