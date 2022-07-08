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Зеленский заявил о неготовности Украины "уступать земли"

08:11
  • пятница
  • 08 июля 2022

При этом Киев все еще стремится в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что Киев не намерен отдавать какую-либо часть своих территорий.

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"Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что не видит "никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО".

"Решение не принимать Украину в НАТО является неправильным", - уточнил глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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