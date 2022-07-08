В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости ковидом в мире

Выделяются две основные причины

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в мире связан с двумя причинами.

"Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - сказал специалист, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил Семенов, варианты штамма "омикрон" BA.4 и BA.5 вытесняют линию BA.2. Это нормальная эволюция, добавил эксперт.

"Основная мера остается прежней - максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора", - заключил он.

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