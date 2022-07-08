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Более половины россиян предпочли бы работать в офисе

08:47
  • пятница
  • 08 июля 2022

20% опрошенных считают свою работу скучной и бесперспективной

Как показал опрос проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для налитического центра "АльфаСтрахование. Медицина", 57% россиян хотят работать из офиса.

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"Несмотря на опыт пандемии, для многих такой вид занятости остается более удобным, чем работа дома на диване. За свободный график высказались всего 9% человек, что говорит о желании людей иметь системность в работе", - говорится в исследовании, на которое ссылается ТАСС.

Вместе с тем 53% респондентов отметили, что им не нравится их рабочее место, а 38% назвали своих коллег токсичными. Еще 20% опрошенных считают свою работу скучной и бесперспективной.

При этом 36% опрошенных заявили, что хотели бы иметь возможность нормально питаться на работе.

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