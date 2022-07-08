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Политолог Камкин: кризисные явления в европейской экономике нарастают

09:12
  • пятница
  • 08 июля 2022

Люди в ЕС недовольны снижением уровня жизни

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили экономические проблемы европейских стран, в том числе Германии и Британии. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

"Кризисные явления в европейской экономике нарастают. А Британия, несмотря на Brexit, все равно интегрирована в общеевропейскую экономику. Естественно, уровень жизни снижается, население недовольно, а постоянные отсылки, что это Путин якобы виноват, они плохо действуют… Германская экономика сталкивается с масштабными кризисными явлениями. Это не только бумеранг от санкций, но и отложенный эффект от пандемии. Только за 2020 год ВВП Германии снизился на 5% по итогам локдауна. Это многомиллиардные суммы", - сказал эксперт.

Полный комментарий Камкина смотрите в видео:

Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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