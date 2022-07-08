Борис Джонсонюк: бывшему британскому премьеру предрекли переезд на Украину

Там он точно сможет себя реализовать

Опустело медиа-пространство. Один из главных клоунов мировой политики уходит с арены. Борис Джонсон экспрессивностью и талантом не уступал даже старому закаленному комику Джо Байдену. И вот отставка.

В Британии, может, и вздохнули с облегчением, а вот на Украине пригорюнились, ведь такого друга лишились. Он же обещал, что всё будет хорошо. А как по Киеву гулял с Зеленским. Практически родного человека потеряли. На Украине уже гадают: куда теперь наш Борис? В казенный дом или к нам дорога ему дорога выпадет?

Лучшее место для любого отстрелянного политика - украинский политический театр, где в режиме онлайн соревнуются за звание главного шоумена мэр Киева Кличко с советником Зеленского Арестовичем.

Главным на арене здесь долго был бесноватый Мишико. Вытащенный из политического небытия Саакашвили успел поработать губернатором Одесской области, устроить склоку Авакову, разругаться с Порошенко, почти победил коррупцию, организовал новый майдан. Но был вынужден в контейнере с кинзой отбыть в Грузию, где ему нашли самое подходящее место. В тюрьме. И многие прозорливые люди увидели параллели. Борис Джонсон - он не только британец. Ему мэр Одессы присвоил звание почетного гражданина. Саакашвили в своё время тоже стал украинцем, и даже паспорт получил. Джонсону и гражданство легко дадут за такую любовь к Зеленскому. Не зря последнее время в соцсетях премьер подписывался "Борис Джонсонюк". В июне в Киев приезжал. Правда, не до конца украинизировался – к людям обращался на привычном русском

Но на Украине его быстро перекуют, на мове будет говорить, а вакансий там на всех хватит. И уж в местную артистическую политическую тусовку он впишется легко. У них у всех там в действительности всё не так, как на самом деле.

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