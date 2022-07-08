Режиссер Карен Шахназаров отмечает юбилей

Ему исполнилось 70 лет

Ему доступно всё: от комедии и фантасмагории, до классики и драмы. Известному отечественному режиссеру, продюсеру и сценаристу Карену Шахназарову – 70 лет. "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Анна Каренина" и ещё десятки его киноработ стали культовыми. Уже четверть века Карен Георгиевич руководит "Мосфильмом", где вскоре начнёт съёмки новой картины.

День премьеры этой музыкальной комедии стал судьбоносным для режиссёра Шахназарова. Сценарий комедии о пионерах джаза создан за 10 дней. Он 8 раз переписывался. Режиссёр был уверен – "Мосфильм" спишет картину в утиль. Но зрители решили иначе. Кинохит 80-х до сих пор бьет рекорды просмотров.

В послужном списке - почти два десятка полнометражных фильмов, которые хочется пересматривать. Ему доступны все жанры – от комедии и фантасмагории до экранизации классики и военной, музыкальной драмы. В каждой – есть кураж. Карен Шахназаров без кино жить не может. Это его главная страсть.

"Мне вообще это очень интересно. Ты создаешь какой-то свой мир. Это любопытное вообще занятие", - сказал Шахназаров.

А ведь чуть было не ушёл из профессии. Дебют фактически провалился в прокате. Что не опустил руки, судьба незамедлительно дала понять – принял правильное решение. Сценарии к своим фильмам пишет сам. Повесть, опубликованная в журнале "Юность", стала очередным киношедевром.

Картину, разобранную на цитаты, за год посмотрели 50 млн человек - так точно был отражен дух времени и настроение. Уморительные диалоги, ирония - "Курьер" просто искрится от юмора.

В кино уже 40 лет. Его почерк не спутать. Он ставит перед собой серьёзные цели. Захотел пригласить на роль британскую звезду Малкольма Макдауэлла. Добился. Кино для зрителя - это 1,5 часа досуга. Для режиссёра – несколько лет жизни.

Каждая картина должна дождаться своего часа. Сценарий "Палаты №6" пролежал в столе 20 лет. Съёмки проходили в действующем жёлтом доме.

"Федерико Феллини как-то сказал: "Если в фильме есть 4 хорошие сцены - это хороший фильм". Должен сказать, он прав", - сказал Шахназаров.

Режиссер считает кинематограф формой познания человеком мира. Чтобы любые творческие замыслы можно было воплотить на "Мосфильме", уже четверть века руководит киноконцерном, фактически подняв его из руин. Номинант на премию "Оскар" – военная драма "Белый тигр" - тоже отчасти снят в павильонах Мосфильма.

Чтобы режиссёр Шахназаров мог снимать кино, генеральный директор "Мосфильма" Шахназаров берёт отпуск. Так будет и в юбилей. Новая картина - новая веха.

Анастасия Мартынова, Юрий Тимошин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"