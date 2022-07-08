ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих во время СВО

08:41
  • пятница
  • 08 июля 2022

Отличились Юрий Мелихов и Владислав Перов

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса.

Группа под командованием капитана Евгения Клоповского ночью в лесополосе обнаружила огневую позицию противника для ведения минометного огня. Евгений принял решение атаковать врага. Не ожидая нападения, неприятель был вынужден отступить, понеся значительные потери и бросив вооружение.

Сержант Юрий Мелихов, находясь в головной машине нашей колонны, сумел нейтрализовать украинских диверсантов. Это позволило избежать потерь среди бойцов. А через несколько дней он обнаружил еще одну группу вооруженных радикалов и вступил с ними в бой. Провокация националистов была сорвана.

Рядовой Владислав Перов под шквальным огнем неприятеля по позициям наших артиллеристов спас тяжелораненого сослуживца, а потом приступил к эвакуации техники. Несмотря на контузию и осколочное ранение, Владислав перегнал в безопасное место 2 грузовых автомобиля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.