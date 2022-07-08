В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих во время СВО

Отличились Юрий Мелихов и Владислав Перов

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса.

Группа под командованием капитана Евгения Клоповского ночью в лесополосе обнаружила огневую позицию противника для ведения минометного огня. Евгений принял решение атаковать врага. Не ожидая нападения, неприятель был вынужден отступить, понеся значительные потери и бросив вооружение.

Сержант Юрий Мелихов, находясь в головной машине нашей колонны, сумел нейтрализовать украинских диверсантов. Это позволило избежать потерь среди бойцов. А через несколько дней он обнаружил еще одну группу вооруженных радикалов и вступил с ними в бой. Провокация националистов была сорвана.

Рядовой Владислав Перов под шквальным огнем неприятеля по позициям наших артиллеристов спас тяжелораненого сослуживца, а потом приступил к эвакуации техники. Несмотря на контузию и осколочное ранение, Владислав перегнал в безопасное место 2 грузовых автомобиля.

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