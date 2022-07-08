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Облачно, местами - гроза: какой погоды ждать москвичам в пятницу

08:49
  • пятница
  • 08 июля 2022

Температура днем составит плюс 24-26 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в разговоре с РИА "Новости", что в пятницу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

Треть месячной нормы осадков выпала на Москву за один час
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"Местами возможен кратковременный дождь, гроза, но преимущественно на востоке Московской области", - уточнил метеоролог.

Температура днем составит плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов.

Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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