Облачно, местами - гроза: какой погоды ждать москвичам в пятницу

Температура днем составит плюс 24-26 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в разговоре с РИА "Новости", что в пятницу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.

"Местами возможен кратковременный дождь, гроза, но преимущественно на востоке Московской области", - уточнил метеоролог.

Температура днем составит плюс 24-26 градусов, по области - плюс 22-27 градусов.

Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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