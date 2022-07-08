Торжественные мероприятия запланированы по всей стране

Россия впервые официально отмечает День семьи, любви и верности. Соответствующий указ в июне подписал Владимир Путин.

Дата праздника выбрана неслучайно. Сегодня вспоминают святых Петра и его супругу Февронию, в православии они являются покровителями семьи и брака. Богослужения проходят в Муроме, где жила княжеская чета. Символ праздника - ромашка.

Торжественные мероприятия запланированы по всей стране. Только в Москве их более ста. А в Санкт-Петербурге сегодня наградят медалями супружеские пары, прожившие в браке 25 лет. Со следующего года День семьи, возможно, станет нерабочим. Такое предложение уже внесено в Госдуму.

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