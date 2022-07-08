В Огайо десятки тысяч домов остались без электричества после торнадо

Власти ввели режим ЧС

На американский штат Огайо обрушился сильнейший торнадо. Со скоростью 200 километров в час он пронесся по городу Гошен. Пострадали два человека, один из них доставлен в больницу. Повреждены и разрушены сотни зданий, в том числе службы экстренного реагирования. В пожарной части произошла утечка газа, однако обошлось без жертв.

Десятки тысяч домов до сих пор без электричества, на восстановление уйдет несколько дней. Власти ввели режим ЧС. По предварительным подсчетам, ущерб от разгула стихии оценивают в десятки миллионов долларов.

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