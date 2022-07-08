ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол России: молимся о здоровье господина Синдзо Абэ

08:36
  • пятница
  • 08 июля 2022

В экс-премьера Японии стреляли во время уличного выступления

Посол России в Японии Михаил Галузин отреагировал на покушение на бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

СК обнародовал детали готовившегося покушения на Соловьева
Россия назвала условие "прагматического сотрудничества" с Японией

"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - говорится в размещенном в соцсетях сообщении.

Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (05:30 по Москве) в японском городе Нара во время уличного выступления Абэ. В политика дважды выстрелили из дробовика. Известно, что состояние экс-премьера стало критическим "с остановкой сердца и легких".

По данным СМИ, Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа и в районе груди слева.

Арестован 41-летний Тэцуя Ямагами. Есть информация, что он - бывший военный. О его мотивах пока ничего не известно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.