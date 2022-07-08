Посол России: молимся о здоровье господина Синдзо Абэ

В экс-премьера Японии стреляли во время уличного выступления

Посол России в Японии Михаил Галузин отреагировал на покушение на бывшего премьера страны Синдзо Абэ.

"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - говорится в размещенном в соцсетях сообщении.

Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по местному времени (05:30 по Москве) в японском городе Нара во время уличного выступления Абэ. В политика дважды выстрелили из дробовика. Известно, что состояние экс-премьера стало критическим "с остановкой сердца и легких".

По данным СМИ, Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа и в районе груди слева.

Арестован 41-летний Тэцуя Ямагами. Есть информация, что он - бывший военный. О его мотивах пока ничего не известно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"