"Ушел и ушел": Лавров прокомментировал отставку Джонсона

Британского премьера "изолировала" собственная партия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона.

"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится за внешними эффектами. Он держался за власть, чтобы всячески приподнимать свою политическую карьеру", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как добавил Лавров, последние пару лет Британия разворачивала агрессивную политику по отношению к России, используя в качестве предлога ситуацию на Украине.

"Ушел и ушел. Они все говорили, что Россию надо изолировать. Пока вот собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - заключил министр.

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