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"Ушел и ушел": Лавров прокомментировал отставку Джонсона

08:55
  • пятница
  • 08 июля 2022

Британского премьера "изолировала" собственная партия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится за внешними эффектами. Он держался за власть, чтобы всячески приподнимать свою политическую карьеру", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как добавил Лавров, последние пару лет Британия разворачивала агрессивную политику по отношению к России, используя в качестве предлога ситуацию на Украине.

"Ушел и ушел. Они все говорили, что Россию надо изолировать. Пока вот собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - заключил министр.

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