Стрелявший в Синдзо Абэ назвал причину нападения

Тэцуя Ямагами намеревался убить экс-премьера

Японец, стрелявший в Синдзо Абэ в пятницу утром, дал первые показания, сообщает местный телеканал NHK.

41-летний Тэцуя Ямагами заявил полицейским, что был недоволен политикой бывшего премьера и намеревался его убить.

Сейчас Синдзо Абэ находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида. Говоря о случившемся, он едва сдерживал слезы.

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика в ходе предвыборной кампании. По данным местных СМИ, были слышны по меньшей мере два выстрела. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.

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