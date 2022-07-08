В 2023 году изоляции района придет конец, сообщил мэр

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Нагатинского Затона по программе "Мой район". Мэр объявил, что в 2023 году завершится изоляция района.

"Главной проблемой Нагатинского Затона (хотя кто-то мог считать это преимуществом) долгое время была относительная изоляция, связанная с небольшим числом транспортных маршрутов. Чтобы попасть в центр, нужно было 20-25 минут добираться на автобусе или трамвае до метро "Коломенская". В 2023 году этой изоляции придет конец", - написал Собянин в блоге на личном сайте.

В районе будут открыты две станции Большой кольцевой линии метро – "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Кроме этого, появится пешеходный мост через старое русло Москвы-реки.

"Еще в наших планах запуск нового речного транспорта в Нагатинском Затоне. Трамвайчики маршрута "Печатники – Автозаводский мост" будут делать остановки у трех причалов: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Коломенская набережная". Поездка в соседние Печатники займет 3-5 минут", - рассказал мэр столицы. По маршруту будут ходить новые электрические суда.

В жилых кварталах Нагатинского Затона идет работа по созданию комфортной городской среды. "В результате реализации комплексной программы "Мой район" Нагатинский Затон станет ближе и комфортнее для жизни. Но при этом сохранит своеобразие и неповторимый шарм района с видом на реку", - заявил мэр.

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