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Россия готова к переговорам с Украиной и Турцией о зерне

09:18
  • пятница
  • 08 июля 2022

Позицию Москвы озвучил глава МИД Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной и Турцией по теме вывоза украинского зерна.

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"У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля", - объяснил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует "Интерфакс".

Он добавил, что вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов. Основную роль в этом вопросе играют военные, уточнил Лавров.

По словам министра, он пока не готов давать прогноз относительно того, когда переговоры продолжатся.

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