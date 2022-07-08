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Стоимость полета в эконом-классе с начала года выросла на 20,5%

09:46
  • пятница
  • 08 июля 2022

Речь о перелетах по России

Как сообщил в пятницу Росстат, с начала года стоимость полета в эконом-классе по России выросла на 20,5%.

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Уточняется, что на 7,3% цены выросли в последнюю неделю июня.

Кроме того, стало известно, что стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами за первое полугодие выросла на 5,5% и 4% соответственно. Трехзвездочные отели подорожали на 6,2%, более комфортные - на 10,3%.

Больше всего с начала года поднялись цены в санаториях - на 17%.

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