Kyodo: Абэ не подает признаков жизни

Ранее его состояние оценивалось как крайне тяжелое

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на экстренные службы.

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика в ходе предвыборной кампании. По данным местных СМИ, были слышны по меньшей мере два выстрела. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.

Как сообщали японские СМИ, стрелок назвал причиной нападение недовольство политикой Синдзо Абэ. Он признался, что намеревался убить бывшего премьера.

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