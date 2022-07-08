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Kyodo: Абэ не подает признаков жизни

10:05
  • пятница
  • 08 июля 2022

Ранее его состояние оценивалось как крайне тяжелое

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на экстренные службы.

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара во время уличного выступления политика  в ходе предвыборной кампании. По данным местных СМИ, были слышны по меньшей мере два выстрела. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.

Как сообщали японские СМИ, стрелок назвал причиной нападение недовольство политикой Синдзо Абэ. Он признался, что намеревался убить бывшего премьера.

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