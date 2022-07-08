Покупка Маском Twitter оказалась под угрозой

Миллиардер готов выйти из сделки

Как сообщила со ссылкой на три источника газета Washington Post, покупка компании Twitter американским предпринимателем Илоном Маском оказалось под "серьезной угрозой".

Собеседники издания уточнили, что проведенное специально по заказу Маска исследование не смогло установить, сколько в социальной сети фальшивых пользователей.

"Команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации, и прекратила участие в некоторых обсуждениях о привлечении финансирования", - сказано в материале.

В настоящее время Маск не может оценить коммерческие перспективы покупки, возможен выход миллиардера из сделки.

Ранее Маск предложил за Twitter 44 миллиарда долларов, но потребовал сначала проверить данные компании на предмет "фейковых" аккаунтов.

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